الخط الرابع لمترو الأنفاق.. اعرف أبرز المحطات الجاري تنفيذها

تعمل وزارة النقل على تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يمر بطول شارع الهرم بمحافظة الجيزة، ليربط مع الخط الأول والثاني، ومحطات الخط الرابع بأكملها ما زالت تحت الإنشاء في الآونة الحالية.

أسماء المحطات الجاري تنفيذها في الخط الرابع لمترو الأنفاق

ويستعرض «الوطن» في السياق التالي أسماء المحطات الجاري تنفيذها في الخط الرابع لمترو الأنفاق، ألا وهي:

- حدائق الأشجار.

- حدائق الأهرام.

- النصر.

- المتحف المصري الكبير.

- ميدان الرماية.

- الأهرام.

- المريوطية.

- العريش.

- المطبعة.

- الطالبية.

- مدكور.

- المساحة.

- الجيزة.

- الروضة.

- الملك الصالح.

- الفسطاط.

- قلعة صلاح الدين.

- الملك منصور.

- الحي السادس.

- الطيران.

- عباس العقاد.

- مكرم عبيد.

- أحمد الزمر.

- الميثاق.

- أكاديمية مبارك.

تدريبات الشركة المصرية لمترو الأنفاق لرفع كفاءات المهندسين بها

كما أنه في الفترة الماضية، تحت تعليمات وتوجيهات الوزير كامل الوزير، وزير الدولة لشؤون النقل والمواصلات، تم عمل دورات تدريبية تحريرية خلال الفترة السابقة لمهندسي مترو الأنفاق، وتم تقسيمهم لثلاث مجموعات، بعد الإنتهاء من الدورات التحريرية، علاوة على ذلك تم عمل اختبارات عملية للتدريب على إزالة العواض التي من الممكن حدوثها خلال تشغيل قطارات المترو، كما أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق أنها مستمرة في عمل كافة الدورات التدريبة لرفع كفاءة العاملين.

الخط الرابع للمترو في شارع الهرم يتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية

من جانبه قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الرابع للمترو في شارع الهرم يتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية لتحقيق أعلى معدلات الأمان لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن الهيئة لديها مشروعات عديدة تنفذها خلال هذه المرحلة، مثل القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والخط الرابع للمترو، وهي وسائل تمثل النقل الأخضر في مصر لأنها صديقة للبيئة.