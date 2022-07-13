عاجل.. تحريك أسعار البنزين والسولار والكيروسين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، والتوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع «يوليو / سبتمبر 2022».

أسعار البنزين الجديدة

وكشفت اللجنة في بيان لها، عن تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

8.00 جنيه للتر البنزين 80.

9.25 جنيه للتر البنزين 92.

10.75 جنيه للتر البنزين 95.

السولار بـ7.25 جنيه

كما أعلنت اللجنة زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .