إزاي تحمي عربيتك في الحر وتحافظ على التكييف؟.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين

كشف المهندس أشرف سعيد، فني سيارات في شبرا طريقة حماية السيارة في الحر الشديد بعد البيان الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع شديد في درجة الحرارة في مصر خلال الأيام المقبلة، كما كشف أيضًا كيفية توفير بنزين السيارة والمحافظة على التكييف حتى يعيش أطول فترة ممكنة.

كيفية حماية السيارة في الحر

وأكّد فني السيارات، لـ«الوطن»، أنَّ مصر تتعرض لزيادة درجة الحرارة كل عام عن العام الذي يسبقه، وهو ما يؤثر بشكل كبير على السيارات، ناصحا مالكي السيارات بإجراء فحص لبعض الأجزاء في السيارة، بداية من عمل دورة المياه في السيارة، وهو ما يحافظ على السيارة في الحر الشديد، وفي حالة إذا كان الماء تغير أو به نسبة أملاح أو أصابه الصدا فيجب التوجه إلى فني متخصص حتى يجري تنظيفًا لدورة المياه في السيارة، لأن الماء المستخدم من الحنفية ضار جداً بالسيارة.

حماية السيارة من السخونة

وأوضح أنَّ الأمر الآخر الذي يجب التأكّد منه أنَّ تكون دورة المياه نظيفة من خلال التوجه للفني أو أقرب بنزينة حتى يتمّ تنظيف دورة المياه، وبعدها يجب استخدام مياه معالجة، لافتًا إلى أنَّ أغلب المشاكل التي تظهر بسبب ارتفاع درجة الحرارة تتمثل في تلف بعض دوائر الماتور الخاصة بالمياه، ودورة التبريد بشكل عام، التي تتعرض للتلف بسبب استخدام مياه عادية غير معالجة، إذ أن السيارة تحتاج إلى مياه معالجة لحمايتها من التلف، كما يؤثر استخدام المياه العادية على استهلاك البنزين.

تقليل استهلاك بنزين السيارة

وأضاف أنَّ استهلاك البنزين مرتبط بجموعة من الأشياء في السيارة، أهم هذه الأشياء كي يتم المحافظة على استهلاك البنزين هي دورة تبريد السيارة، وفي حالة استخدام مياه معالجة تساعد في الحافظ على درجة حرارة السيارة وبالتالي تقلل من استهلاك البنزين في السيارة، كما أن الأمتعة التي يتمّ حملها في السيارة تؤثر على استهلاك البنزين فيجب تقليل هذه الأمتعة قدر الإمكان، كما أنَّ ضغط «الكاوتش» أيضًا يساعد في تقليل استهلاك البزين، فيجب التأكّد من ضبط هواء علاج السيارة، ونوع البنزين يؤثر في الاستهلاك فيجب استخدام بنزين عالي الجودة، ويجب المحافظة على صيانة السيارة لتقليل استهلاك البنزين.