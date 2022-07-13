الكاتب أسامة عبد العال: تحويل «المخبر العاطفي» لفيلم سينمائي

أعلن الكاتب والروائي الشاب أسامة عبدالعال عن تعاقده على تحويل كتابه «المخبر العاطفي» إلى عمل سينمائي سيتم تصويره خلال شهر أغسطس المقبل.

أحداث كتاب المخبر العاطفي لأسامة عبد العال

وأوضح أسامة عبد العال في بيان صحفي له، أن الكتاب يتحدث عن كيفية استخدام الاقتصاد في الحياة اليومية وشرح المبادئ والأساسيات الاقتصادية بطريقة مبسطة للمواطن العادي، مؤكدا على أهمية دراسة علم الاقتصاد لكونه الأساس في التعاملات الحياتية واليومية للأفراد والشركات والمجتمع.

مؤلفات أسامة عبدالعال

وأضاف الكاتب، أن هذا الكتاب يعد ثالث مؤلفاته، حيث سبق وأصدر حبيت اتنين والحب في زمن الكوفيد مشيرا إلى أنه مهتم بإصدار مثل هذه المؤلفات كجزء من استراتيجية تبسيط للأفراد العاديين من واقع دراسته وخبرته العلمية والعملية في هذا المجال.

أسامة عبد العال يعبر عن سعادته بتحويل روايته إلى فيلم

وأشار الكاتب إلى أنه سعيد بتحول الكتاب إلي رواية سينمائية لأن الأعمال الفنية تصل بالرسالة بصورة أبسط وأسهل للجمهور من القراءة وأنه يسعى لتقديم محتوي يفيد الشباب ويساهم في تنمية المجتمع.