الشحات مبروك عن الفنان محمد عادل إمام: «زعيم ابن زعيم»

يعود بطل مصر في الملاكمة الشحات مبروك الى الفن مرة أخرى من خلال مشاركته في فيلم «عمهم»، مع الفنان محمد عادل إمام.

وعبر الشحات مبروك عن سعادته بمشاركة نجل الزعيم في عمل فني، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن محمد عادل إمام ينطبق عليه المثل القائل «ابن الوز عوام»، فهو زعيم ابن زعيم وفنان موهوب ومحترم ومهذب ويرحب بأصغر فرد يتواجد معه في «لوكيشن واحد».

الشحات مبروك يتحدث عن محمد إمام

وأكد الشحات مبروك بأنه هو من سعى للعمل مع محمد عادل إمام لأنه يحبه للغاية: «ليس من السهل أن تجد من يستحق لقب فنان بالفعل».

وكشف الشحات مبروك أحداث الفيلم تتضمن معركة شرسة بينه وبين محمد إمام سينتصر فيها مبروك في البداية وسعان ما يتغلب عليه «إمام»، مرة أخرى.

يذكر أن فيلم عمهم تم طرحه أمس الخميس في دور العرض وذلك وسط تنظيم الشركة المنتجة لاحتفالية عرضه بحضور عدد كبير من أبطال العمل وسط احتفاء كبير من قبل الجمهور بهم.

تفاصيل فيلم عمهم

فيلم عمهم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد عادل إمام ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمد لطفي وباسم سمرة ورياض الخولي وسيد رجب وهدى المفتي وعدد من ضيوف الشرف منهم أيتن عامر ومنذر رياحنة ومحمد أنور وأشرف عبد الباقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.