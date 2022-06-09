منتدى الثقافة والإبداع يستضيف الكاتب عمر طاهر في حوار مفتوح الأحد القادم

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء الأحد 12 يونيو، بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، أمسية جديدة ضمن أمسيات «منتدى الثقافة والإبداع» الذى يديره ويشرف عليه الكاتب الصحفى طارق الطاهر، حيث يستضيف هذا الشهر فى حوار مفتوح الكاتب والأديب عمر طاهر للحديث عن مشواره الإبداعي.

الكاتب عمر طاهر من مواليد محافظة سوهاج 1975، حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان 1998، وله العديد من الإصدارات والمؤلفات في مجالي الأدب والسينما منها: «بعد ما يناموا العيال، كحل وحبهان، من علم جمال عبد الناصر شرب السجائر، كتاب المواصلات، إذاعة الأغانى، سيرة شخصية للغناء، صنايعية مصر».

مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية

يهدف الملتقى الذى يشرف عليه الكاتب الصحفى طارق الطاهر، إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالوضع الحالي، والمساهمة الفعالة في استراتيجية مصر2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، ويتخذ المنتدى الذي يقام شهريا، أكثر من شكل ما بين ندوات ومحاضرات وموائد مستديرة وحفلات فنية.

عمر طاهر

يذكر أن كتاب «صنايعة مصر» - الجزء الثاني، صادر عن دار الكرمة 2022، وعلى غلاف الكتاب، جاء من كلمة الناشر: مَن الذي أطعم المصريين البطاطس «الشيبسي»؟ ووضع في جيوبهم علب «المناديل الورقية»؟ وكسا أقدامهم بأحذية «الكوتشي»؟ وألهمهم التقرب إلى الله بمبردات ماء «كولدير»؟ وزرع في وجدانهم محبة «الأفلام الهندية»؟ وعالجهم بحبات «الريفو»؟، مَن الذي ابتكر ونظَّم «بطاقات التموين»؟ مَن خطَّط وبنى «المقطم» و«المهندسين» و«مدينة نصر» و«كوبري أكتوبر»؟ ما سر الحروب التي تحاول إخفاء سيرة مؤسس «إذاعة القرآن الكريم»؟ كيف كانت خطة «سيدات السويس» أثناء حصار المدينة 101 يوم؟

وعمر طاهر كاتب وشاعر وسيناريست، كما كتب مجموعة من الأفلام منها: «يوم ملوش لازمة، وطير أنت، وكابتن مصر، ومسلسل الكارتون سوبر هنيدي».