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سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد مغادرة رئيسها إلى المالديف

كتب:

شيماء عادل
08:28 ص | الأربعاء 13 يوليو 2022
الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا

الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل منذ قليل، بإعلان حالة الطوارئ في سريلانكا بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا  خارج البلاد. 

الرئيس السريلانكي يستقل طائرة عسكرية

وكان الرئيس السريلانكي تمكّن من الفرار خارج البلاد، متجهاً إلى جزر المالديف بعد استقلال طائرة عسكرية، بعد منع مسؤولو الهجرة له مغادرة البلاد صباح أمس من مطار كولمبو الدولي.

منع رئيس سريلانكا من الدخول إلى صالة كبار الزوار

كما تلقى الرئيس السريلانكي معاملة مهينة، بحسب مصادر عسكرية لقناة «العربية» الإخبارية، إذ تمّ منعه من الدخول إلى صالة كبار الزوار.

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بقلم شيماء عادل