تفاصيل هروب رئيس سريلانكا.. غير وجهته إلى المالديف قبل استقالته

هرب فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا من بلاده قبل استقالته المتوقعة بعد أشهر من الاحتجاجات، ووصل إلى جزر المالديف المجاورة، بعد أن عزم على التوجه إلى دبي.

وقال مسؤول بمطار مالي لوكالة الأنباء الفرنسية عن هروب رئيس سريلانكا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن الزعيم البالغ من العمر 73 عاما وزوجته واثنين من حراسه الشخصيين نقلوا تحت حراسة الشرطة إلى مكان لم يكشف عنه بعد وصولهم على متن طائرة عسكرية من سريلانكا.

وأوضح مسؤول في الهجرة في سريلانكا شارك في العملية لوكالة فرانس برس في وقت سابق «تم ختم جوازات سفرهم واستقلوا رحلة القوات الجوية الخاصة».

كانت رحيل الزعيم البالغ من العمر 73 عامًا والمعروف سابقًا باسم «المنهي» في وضع حرج لأكثر من 24 ساعة في مواجهة مذلة مع موظفي الهجرة في المطار، فكان يريد السفر إلى دبي على متن رحلة تجارية، لكن الموظفين في مطار باندارانايكا الدولي انسحبوا من خدمات كبار الشخصيات وأصروا على أن جميع الركاب يجب أن يمروا من خلال العدادات العامة.

فيما قال مسؤول أمني إن الحزب الرئاسي كان مترددًا في المرور عبر القنوات العادية خوفًا من ردود الفعل العامة، ونتيجة لذلك، فوتت أربع رحلات يوم الاثنين كان من الممكن أن تنقلهم إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف مسؤول أمني أن السماح برحلة عسكرية للهبوط في أقرب جيران الهند لم يتم تأمينه على الفور، وفي وقت ما يوم الثلاثاء توجهت المجموعة إلى قاعدة بحرية مطلة على الفرار عن طريق البحر.

فيما غاب باسل، شقيق راجاباكسا الأصغر، الذي استقال في أبريل من منصب وزير المالية، عن رحلة طيران الإمارات إلى دبي في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء بعد مواجهة متوترة مع موظفي المطار.

Basil Rajapaksa, Sri Lanka’s former finance minister was denied by passengers & immigration staff to leave the country for Dubai. Brother of Mahinda & Gotabaya also holds an American passport. pic.twitter.com/8PKpWMywAN