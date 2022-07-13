سريلانكا تفرض حظر التجوال غرب البلاد بعد هروب رئيسها إلى المالديف

أفاد موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنّ رئيس وزراء سريلانكا أعلن فرض حظر التجوال غرب البلاد دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

هروب الرئيس السريلانكي خارج البلاد

وكان الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، فر من البلاد مساء أمس على متن طائرة عسكرية متجهاً إلى جزر المالديف، بعد منعه من مغادرة البلاد صباح أمس من مطار كولمبو الدولي.

وأعلنت السلطات السريلانكية صباح اليوم، فرض حالة الطوارئ في البلاد، لحين اختيار رئيس لسريلانكا خليفاً للرئيس الهارب، الذي من المتوقع أن يقدم استقالته اليوم، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء السريلانكي.

أزمة اقتصادية عاصفة

وتشهد سريلانكا احتجاجات شعبية غاضبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت في البلاد، نتيجة لإفلاسها وانخفاض الاحتياطي النقدي، الذي انعكس على عدم توفير السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والدواء والوقود، الأمر الذي جعل مئات آلاف من المحتجين يحاصرون القصر الرئاسي وتمكّنوا من اقتحامه يوم السبت الماضي.