برلمانية: الحوار الوطني جعل المواطن شريك في صناعة القرار

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوى السياسية والأحزاب «المعارضة قبل المؤيدة» والخبراء وأصحاب الفكر والرؤى، للحوار الوطني، الذي أطلقه بحفل «إفطار الأسرة المصرية» في رمضان الماضي، ليست مجرد دعوة عشاء أو شعارات وطنية وتلاحم قومي، وإنما لها تأثيرات على السياسات التشريعية والدستورية والاقتصادية القادمة، خاصة أن هناك حالة حراك شعبي لم تكن موجودة من قبل.

فكرة الحوار الوطني

وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أن فكرة الحوار الوطني، جعلت المواطن المصري شريك في صناعة الفكر والقرار، حيث يضع الحلول للخروج من الأزمة، بدلا من التنظير من جانب بعض «قادة السوشيال ميديا» وطرحهم لأفكار بعضها غير قابل للتطبيق والآخر يرى الأمور من منظوره فقط دون أن يلتفت لباقي المعطيات، ليجد هؤلاء أنفسهم في اختبار حقيقي لطرح أفكارهم، والتصويت عليها من الناحية الشعبية والمجتمعية، وهذا هو جوهر الحوار الوطني.

حل الأزمات بوضع حلول جدية

وأوضحت إيناس عبدالحليم، أن الحوار الوطني بكل آلياته ومعطياته ومخرجاته، سيضع المواطن المصري في قلب المشكلة وسيجعله صانع لحلها أيضا كعرف جديد في علاقة الحاكم والمحكوم، وعلينا جميعا أن نستغل فكرة «الحوار الوطني» والتشارك في حل الأزمات ووضع حلول جدية قابلة للتطبيق من خلال أجندة عمل واضحة.