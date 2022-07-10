«فرحات»: الحوار الوطني سيتطرق لكل القضايا وليست السياسية فقط

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن القوى السياسية والمجتمعية تريد حوارًا حول كل القضايا ليست السياسية فقط أو الاقتصادية فقط أو الاجتماعية فقط، ولكن يرغبون في حوار يناقش كل القضايا المهمة.

المجتمع المصري أصبح متنوع بشكل كبير

وأضاف «فرحات»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق ونانسي نور، اليوم الأحد، أن المجتمع المصري أصبح متنوع بشكل كبير، ليس فقط الأحزاب السياسية الفاعل الوحيد، ولكن أيضا فاعلين اقتصاديين واجتماعيين أصبح لديهم مطالب وقضايا محددة، ويجب أن يكون هناك إجابات بشأن الأسئلة المطروحة داخل كل قضية من هذه القضايا.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني هدفه مناقشة هذه القضايا بشكل أكثر تفصيلا خلال الاجتماعات المقبلة، وتشكيل لجان متخصصة أو مخصصة لكل قضية ثم تتولى هذه اللجان تحت إشراف مجلس أمناء الحوار، وتحديد الأطراف التي سوف تدعى للحوار والقضايا بشكل محدد ومتابعتها حتى الوصول إلى مخرجات محددة بشأن كل قضية.

وأكد أن الحوار الوطني سيركز على قضايا تخص أو تتوزع على قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية إضافة للقضايا الثقافية، مشددا أن المجلس له الحق في استحداث قضايا أو لجان للتعامل مع قضايا محددة أخرى، إضافة للقضايا الرئيسية التي وردت في الأمانة العامة.

تحديد المحاور الفرعية قريبًا

وأوضح أن الإحصاءات التي جرى عرضها تعتبر بوصلة أو إرشادات لعمل مجلس الأمناء لكن من الواضح منذ البداية أن أشكال التفاعل التي جاءت مع الدعوة والأمانة الفنية أن هناك طلب على الحوار في مختلف القضايا، وبالتالي دور مجلس الأمناء في المرحلة المقبلة هو تحديد القضايا الفرعية تحت كل محور.