فرحات: جلسات مخصصة لمناقشة قضايا الشباب في الحوار الوطني

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس المنصة الوحيدة التي جرى الاهتمام فيها بقضية الشباب، فهذه القضية موجودة منذ سنوات على أجندة الدولة والحكومة، وأصبح هناك منصة تجاوزت الطابع المحلي وأخذت طابعًا دوليًا وهو منتدى الشباب، فأصبح منصة دولية بشكل كبير معنية بقضية الشباب.

فئات عديدة يستهدفها الحوار الوطني

وأضاف «فرحات»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق ونانسي نور، اليوم الأحد، أن هناك مخرجات في السياسات العامة بشكل عام فيما يتعلق بالتشريع وتمثيل أو تمكين الشباب في مختلف الوزارات من خلال نواب المحافظين.

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن هناك فئات عديدة يستهدفها الحوار الوطني منها الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام والصحافة ومن ضمن هذه الفئات هي الشباب، وعندما ينطلق الحوار بعد استكمال الهيكل سيكون هناك جلسات مخصصة لمناقشة قضايا الشباب بمختلف أبعادها.

وأكد أن الأمانة الفنية قامت بجهد ضخم للغاية حتى قبل الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، إذ أنها تلقت استجابات كبيرة، أكبر عدد ضخم من الاستمارات من المواطنين أو الهيئات أو الأحزاب السياسية سواء طلبات للمشاركة أو تقديم تصورات محددة لقضايا محددة.

3 محاور أساسية في الحوار الوطني

ولفت إلى أنه جرى تصنيف كل هذه الاستمارات أو المطالب أو أشكال التفاعل المختلفة من حيث المحافظات أو المحتوى، وبالتالي جرى تصنيفها إلى 3 محاور أساسية وهو المحور السياسي ثم المحور الاقتصادي ثم المحور الاجتماعي أو المجتمعي، وكل محور من هذه المحاور جرى تلقي مجموعة من القضايا.

وأفاد بأن من بين القضايا السياسية الأكثر وضوحا هي قضية الإصلاح التشريعي بشكل عام والحريات العامة والنقابات المهنية والمجتمع المدني.