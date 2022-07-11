حالة واحدة تسمح لرئيس جلسة الحوار الوطني بسحب الكلمة من المتكلم

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني قرار رقم 3 لسنة 2022 بشأن إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني التي يعمل بها في جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان المتفرعة عنه وسائر الأعمال المتعلقة به، وشملت مدونة السلوك جزءا خاصا بالخروج على قواعد الكلام.

لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطع المتكلم

ونصت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني في الجزء الخاص بالخروج على قواعد الكلام على أنه لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظة إليه. كقاعدة عامة التعليق على التعليق.

وأضافت المدونة أنه يحق لرئيس الجلسة أن ينبه المتكلم إلى أنه قد وضح رأيه وضوحا كافيا وأنه لا وجه لاسترساله في الكلام، وأنه لرئيس الجلسة الحق في أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على النظام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على نظام الجلسة.

مدونة السلوك: يحق لرئيس الجلسة سحب الكلمة من المتكلم

وأوضحت مدونة السلوك في الجزء الخاص بالخروج على قواعد الكلام أن لرئيس الجلسة الحق في سحب الكلمة من المتكلم إذا تبين له مخالفة أحكام هذه المدونة أو عند الخروج على القيم الأخلاقية أو الاجتماعية الواجبة، كما يجوز له أن ينبه المتكلم إلى عدم تكرار ذلك أو أن يطلب منه، إذا تطلب الأمر، مغادرة الاجتماع.

وأوضحت المدونة أن لرئيس الجلسة أن يحذف من محضر الجلسة أي عبارات تصدر بالمخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو هذه المدونة.

وأن لرئيس الجلسة وقف أعمال الجلسة الحوارية كلما رأى موجبا لذلك، وله أن يرفع الجلسة مؤقتا على أن تعود للانعقاد في الوقت الذي يحدده.

ما انتهى إليه الحوار الوطني بعد الجلسة الأولى

ومن المقرر أن يستأنف الحوار الوطني، جلساته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد انتهاء أولى جلساته إلى إصدار 3 قرارات تمثلت في إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء، واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار، إلى جانب تشكيل مجلس الأمناء، إذ حظت الدعوة إلى الحوار الوطني، باستجابة واسعة من القوى الوطنية المختلفة، وعلى نسبة رضا وتفاؤل عالية بين المواطنين.