انتظام العمل بمحطات وقود القليوبية بعد تحريك الأسعار.. وطوارئ بالمواقف العمومية

انتظم العمل داخل محطات الوقود بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعها الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم، ليكون 8 جنيهات للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار الكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وسيترتب على تحريك أسعار الوقود، زيادة جديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والمحافظات الآخرى ستكون ما بين 5 % إلى7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات.

المحافظ يجتمع بالقيادات

وشهدت المحافظة اجتماعًا للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ومسئولي مشروع المواقف والمرور والتموين والجهات المعنية لمناقشة القرار وآليات رفع تعريفة الركوب وسبل حماية المواطنين من أي تجاوزات غير قانونية.

حملات للرقابة على المواقف والمحطات

كما وجه المحافظ تعليمات مشددة بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة تنفيذًا لتوجهات الدولة في هذا الشأن، وتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارة المواقف والمرور ومديرية التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع تحريك أسعار المواد البترولية وإعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.

كما وجه بتشديد آليات الرقابة والمتابعة بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين، مشددًا على ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للأسعار الجديدة لضمان عدم زيادة قائدى السيارات تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وقال المحافظ إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستتابع بشكل مستمر على مدار اليوم لمواجهة أي حالات خروج عن القانون.

حملات على محطات التموين وضبط المخالفين

في سياق متصل، شنت مباحث تموين في مديرية أمن القليوبية حملة لضبط الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط صاحب محطة لتموين السيارات بحوزته 31500 لتر وقود عبارة عن سولار وبنزين بقصد بيعها في السوق السوداء بعد حجبها عن الجمهور ورفع سعرها، كما تم ضبط صاحب مستودع غاز لتصرفه في كمية من الإسطوانات بالبيع في السوق السوداء وتحرر محضرًا بالواقعتين وتولت الجهات المختصة التحقيق.

كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث التموين، يفيد بشن حملة تموينية أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية وبحوزته 31500 لتر سولار و بنزين 80 و92 تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباحًا غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.

كما تم ضبط مالك مستودع إسطوانات بوتاجاز لتصرفه في كمية قدرها 300 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ببيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباحًا غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية عثر به على 12,520 طن سكر حر ومكرونة معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.