سعر الدولار اليوم الخميس 14-7-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اهتمامًا كبيرًا من المواطنين في الآونة الأخيرة خاصة بعد انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار، حيث اقترب اليورو من أدنى مستوى له منذ عقدين، ليعادل سعر الدولار الأمريكي.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 14 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي سعر 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 14 يوليو الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 14 يوليو الحالي.

وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، في تصريح «الوطن»، إنَّ سعر اليورو تراجع ليقترب من المستويات السعرية للدولار، ما يعد ظاهرة تحدث لأول مرة منذ طرح العملة الأوربية الموحدة للتداول قبل 20 عامًا.