سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 12-7-2022

شهدت التداولات على اليورو تراجعات حادة وصلت إلى مستويات عقدين ماضيين أمام الدولار الأمريكي، ليسجل سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي 1.0017 دولار، لتتساوى بذلك العملة الأوروبية الموحدة مع نظيرتها الدولار الأمريكي.

سعر اليورو أمام الدولار الأميركي

وتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بسنبة 0.23% عند مستوى 1.0005 دولار، وهو أدنى سعر منذ عام 2002.

أزمة إمدادات الغاز الروسي إلى منطقة اليورو

وجاءت خسائر العملة الأوروبية مع استمرار أزمة إمدادات الغاز الروسي إلى منطقة اليورو، إضافة إلى مخاوف حدوث ركود اقتصادي، ما زاد حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، وتهدد روسيا بمزيد من خفض تدفقات الغاز إلى ألمانيا والقارة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.57% أمام الين الياباني إلى مستوى 1371800، فيما صعد بنحو 0.20% أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 0.8458، وتراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.05% عند مستوى 0.9869 فرنك، بحسب «بلومبرج».

البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب للغاية

الحديث عن حدوث تباطؤ اقتصادي بوتيرة أكثر حدة، زادت الشكوك بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيحاول الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية بقوة كافية، لكبح جماح التضخم القياسي دون تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال جراهام سيكر، كبير محللي الأسهم الأوروبية في مورجان ستانلي، إنّ ضعف اليورو قد يوفر دفعة للشركات الأوروبية قبل موسم أرباح الربع الثاني المقبل، بحسب CNBC.

وأضاف سيكر، أنّه في الوقت الذي يتراجع فيه اليورو حاليًا، كان سعره أمام الدولار الأمريكي منذ 12 شهرًا أعلى من 1.20 دولار، ما يؤكد أنّ اليورو اقترب كثيرًا من مستويات الدولار.

التضخم في منطقة اليورو

سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي بلغ 8.6% في يونيو الماضي، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى التلميح برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا في اجتماع السياسة النقدية المقبل.