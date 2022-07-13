سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-7-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اهتمامًا كبيرًا من قطاع عريض من المواطنين والمستثمرين بشكل مستمر خاصة بعد تراجع اليورو ليوازي سعر الدولار الأمريكي أمس، مع دخول أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا في فترة الصيانة السنوية.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجلت عملة الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي سعر 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار تحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وجدير بالذكر أن نقطة التعادل للعملة الأوروبية اليورو والدولار أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وذلك وفق قناة «سي إن بي سي عربية»، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث وصل اليورو أمس الثلاثاء، عند مستويات 1.0014 دولار وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002، وأوضحت القناة الاقتصادية، تراجع اليورو بأكثر من 11% منذ بداية 2022 وسط مخاوف من التضخم.