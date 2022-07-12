سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في البنوك المصرية

يستمر سعر الدولار في استقراره اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو، وذلك وفق آخر تحديث للبنوك قبل الإجازة الخاصة بها في عيد الأضحى المبارك التي بدأت من الجمعة الماضية وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يوليو، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدولارفي البنوك بشكل يومي لأهميته في التأثير على مختلف الأسعار.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي وبنك الكويتي وفق آخر تحديث للبنوك على الموقع الرسمي لكل بنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجلت العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر عملة الدولار نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء.

ووفقاً لموقع «إنفستينج» العالمي، تراجع سعر اليورو ليوازي سعر الدولار الأمريكي، اليوم، مع دخول أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا في فترة الصيانة السنوية، وتوقع توقف التدفقات لمدة عشرة أيام، حيث هبط اليورو أمس الاثنين ليصبح اليورو مساويًا للدولار، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا لليورو مقابل الدولار منذ نوفمبر 2002.