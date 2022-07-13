الهدوء يسود مواقف الإسكندرية: «مفيش زيادة في الأجرة إلا بقرار المحافظة»

شهدت مواقف مدينة الإسكندرية اليوم هدوءا، وذلك بعد ساعات من تحريك أسعار البنزين الجديد، .حيث تواجدت «الوطن» داخل موقف محطة مصر الذي لم تنفذ فيه بعد أي زيادة في الأسعار أو التعريفة جديدة، حيث انتظر السائقون والركاب وصول سعر التعريفة الجديدة المقرر وضعها من قبل محافظة الإسكندرية.

ردة فعل السائقين على قرار تحريك أسعار البنزين

رصد «الوطن»، اليوم، حالة من الهدوء تعم موقف محطة مصر بالإسكندرية بعد قرار تحريك أسعار البنزين.

وأشار أشرف هاشم وجمال حسن، سائقان في الموقف أنهما كانا يتوقعان هذا التحريك في أسعار البنزين، خاصة بعد تحريكه مرتين هذا العام، وظهور شائعات تدور حول تحريك أسعار الجاز.

وقال أشرف هاشم، سائق في موقف محطة مصر، إنه لا يوجد أي زيادة في أجرة الركاب، مؤكدًا أن تلك الزيادة تضعها محافظة الإسكندرية في منشور لها.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وقد جاء أسعار البنزين الجديدة كالآتي: سعر بنزين 80 أصبح بعد الزيادة 8 جنيهات للتر، بعد أن كان 7.50.

سعر بنزين 92 أصبح بعد الزيادة 9.25 جنيه للتر، بعد أن كان 8.75.

سعر بنزين 95 أصبح بعد الزيادة 10.75 جنيه للتر، بعد أن كان 9.75.

تحرك سعر السولار ليصبح 7.25 جنيه للتر، بعد أن كان 6.75.