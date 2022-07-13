اعرف أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة الجديدة يوليو 2022

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة الجديدة يوليو 2022، محل اهتمام وبحث كبير من قبل كثير من المواطنين الذين يهمهم قرار تحريك أسعار البنزين والسولار اليوم من قبل لجنة تسعير الوقود، إذ تؤثر أسعار البنزين وغيره من المشتقات في مستويات إنفاق الأسر.

الزيادة الثالثة لـ أسعار البنزين في 2022

وقرار تحريك أسعار البنزين الصادر والمطبق اليوم في محطات الوقود، هو الثالث هذا العام 2022، والأول في العام المالي الجديد 2022-2023، ويستمر العمل به حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، إذ ستعاود اللجنة الحكومية الاجتماع مرة أخرى لإعلان أسعار البنزين الجديدة في أكتوبر المقبل.

جاءت أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة الجديدة يوليو 2022، على النحو التالي: كان سعر بنزين 80 قبل الزيادة 7.50 جنيه، فأصبح بعد الزيادة 8 جنيهات للتر.

وكان سعر بنزين 92 قبل الزيادة 8.75 جنيه، فأصبح بعد الزيادة 9.25 جنيه للتر، وكان سعر بنزين 95 قبل الزيادة 9.75 جنيه، فأصبح بعد الزيادة 10.75 جنيه للتر، كما كان سعر السولار قبل الزيادة 6.75 جنيه، فأصبح بعد الزيادة 7.25 جنيه للتر.

بمراجعة أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة الجديدة يوليو 2022، يتضح أن سعر السولار ارتفع لأول مرة منذ يوليو 2019 بواقع 50 قرشاً للتر، بينما بلغت الزيادة على بنزين 80 و92 نحو 50 قرشاً، في حين زاد سعر لتر بنزين 95 جنيهاً واحداً.

لجنة تسعير الوقود

قرارات لجنة تسعير الوقود، شملت رفع سعر طن المازوت 400 جنيه ليصبح السعر بعد الزيادة 5 آلاف جنيه، والإبقاء على سعره لمصانع الأغذية وشركات توليد الكهرباء، في حين لم تشمل الزيادة أنبوبة البوتاجاز سواء للاستعمال المنزلي أو التجاري، كما لم تشمل أسعار الغاز الطبيعي.