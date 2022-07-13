8 حالات غرق في عيد الأضحى بشواطئ الإسكندرية.. معظمهم بالعجمي

شهدت شواطئ الإسكندرية 8 حالات غرق خلال أيام عيد الأضحى الجاري، كان لشواطئ القطاع الغربي نصيب الأسد بعدد 7 غرقى الأمر الذي تبعه قرار برفع الرايات الحمراء على كافة شواطيء القطاع الغربي، مع التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي.

البحث عن 6 غرقى في الإسكندرية

أعلن ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، عن تكثيف عمليات البحث عن 6 غرقى في عدد من شواطئ غرب الإسكندرية لقوا مصرعهما خلال أمس وأمس الأول، نتيجة ارتفاع الأمواج الذي يتزامن مع إجازة عيد الأضحى الجاري، حيث يعمل الغواصين المتطوعين برفقة الإنقاذ النهري على انتشال الجثامين سريعا، وذلك بعد العثور على غريقين أولهما في شاطئ شهرزاد وآخر في شاطئ سيدي بشر.

3 حالات غرق في شاطئي السلام والنخيل

واضاف المالحي لـ«الوطن»، أنهم تلقوا إخطار بغرق شابين من إدكو هما: «محمد عبد الله ظريف عكر وادهم محمد عوض مؤنس» منذ أمس الساعة 6 صباحا فى شاطئ السلام بجوار شاطئ النخيل، لافتاً إلى أن شاطئ النخيل أيضا شهد حالة غرق على الرغم من غلقه، وذلك بغرق الشاب محمد أحمد القاضى، 17 سنة قادما من الجيزة حيث تسرب إلى شاطىء النخيل أمام شارع 63 ولقى غرقه منذ غروب أمس الأول.

حالتا غرق في الساحل وآخر في الهانوفيل

وأوضح أنه يتم البحث عن غريقين آخرين في قرى الساحل الشمالي بغرب الإسكندرية، حيث لقى شاب يدعى يونس مستور هيبه، 17 سنة، غرقه في قرية فينوس بمنطقة أبو صير ببرج العرب غرب الإسكندرية منذ أمس، بينما شهدت قرية سلسبيل عند الكيلو 61، غرق لشاب يدعى محمد سيد عبد الحميد، 20 سنة، مؤكدا على تكثيف عمليات البحث عنهم، بالإضافة إلى حالة غرق لشاب يدعى أحمد صلاح ابراهيم دره، 22 سنة من محافظة المنوفية، غرقان منذ صباح أمس الساعة 6 صباحا في شاطئ الهانوفيل امام شارع الجمعية.