38 ألف جنيه غرامات على شوادر ومحلات الجزارة المخالفة بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية عدداً من الحملات المكبرة للتفتيش والتأكد من سلامة اللحوم والذبح بالمجازر الحكومية المعتمدة، وضمان الالتزام باشتراطات الذبح، أسفرت عن تحصيل غرامات قدرها 38 ألف جنيه في نطاق أحياء وسط الإسكندرية والجمرك، وذلك وفقًا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 217 لسنة 2022 بشأن حظر إقامة شوادر عرض الذبائح الحية بالطرقات العامة، قبل دخول عيد الأضحى المبارك.

حملات حي وسط الإسكندرية

وشن حي وسط الإسكندرة، بقيادة عزة سعيد، رئيس الحي، وأيمن الحلو، مدير إدارة إشغال الطريق، حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرارات المحافظ، أسفرت الحملة عن تحصيل غرامات قدرها 19500 جنيه، بمشاركة لجنة حي وسط وفقاً لتعليمات المحافظ.

حملات حي الجمرك

كما نفذ حي الجمرك، بقيادة رباب مدني، رئيس الحي، حملة مكبرة صباح اليوم، على شوادر عرض الذبائح الحية، ولإزالة المخالفات والإشغالات، بمناطق شارع محمد كريم، والسكة الجديدة، وإسماعيل صبري، والنصر، وحسن عاصم، وسوق الطباخين، وميدان التحري وعرابي، وقد تم تحصيل غرامات بحوالي 18500 جنيه، مع التأكيد على متابعة الحي بشكل مستمر.

وبدأت الحملات قبل عدة ايام، وفقًا لتعليمات محافظ الإسكندرية، للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر الحكومية، للحفاظ على البيئة وعلى سلامة المواطنين، حيث أسفرت الحملات، التي جرى تنفيذها في نطاق 5 أحياء، أمس الاثنين، وهي حي وسط الإسكندرية، وحي ثاني المنتزه، وحي أول المنتزه، وحي شرق الإسكندرية، وحي الجمرك، عن تحرير عدد من المحاضر على المجازر المخالفة، بالإضافة إلى تحصيل غرامات مالية.