الرئيس الإيراني: طهران لن تتراجع عن موقفها في مفاوضات الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قبل قليل، إنّ طهران لن تتراجع عن موقفها في مفاوضات الاتفاق النووي، كما أنّ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإقليمية التي تبدأ اليوم من إسرائيل وتشمل السعودية، لن تحقق الأمن للدولة العبرية، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، وفقا لـ نبأ عاجل بثّته قناة «العربية».

طهران لن تتراجع عن موقفها بشأن المفاوضات النووية

وقال رئيسي: «إذا كانت زيارات المسؤولين الأميركيين إلى دول المنطقة تهدف إلى تعزيز موقع النظام الصهيوني وتطبيع علاقات هذا النظام مع بعض الدول، فهذه الجهود لن تحقق الأمن للصهاينة بأي طريقة كانت»، بحسب تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة.

زيارة «بايدن» إلى الشرق الأوسط

ويصل الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط اليوم في جولة غاية في الحساسية يبدأها من إسرائيل، حيث يسعى القادة الإسرائيليون لتشديد العقوبات على إيران، قبل أن يتجه إلى المملكة العربية السعودية.