زلزال يضرب شمال إيران ومصرع 8 أشخاص في حادث انهيار مبنى بالصين

شهدت بعض الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث وحوادث، أبرزها، الزلزال الذي تعرضت له المنطقة الشمالية من إيران، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا، فيما لقي 8 أشخاص مصرعهم كانوا يحتمون من المطر، إثر سقوط مبنى عليهم شمال الصين.

وهز زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأحد، مدينة «لنكرود»، بمحافظة كيلان الواقعة شمال إيران، وكان الزلزال هو الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال «المركز الوطني التابع لمعهد الجيوفيزياء»، إن الزلزال كان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.383 والطول الشرقي 50.258 درجة، وعلى عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض.

زلزال بقوة 4 درجات يضرب ضواحي «مصيري» جنوب إيران

ومساء أمس الأحد، ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ضواحي مدينة «مصيري»، الواقعة بمحافظة فارس جنوب إيران، فيما لم تسفر الهزة الأرضية، عن وقوع خسائر.

وأشار مركز «رصد الزلازل»، الإيراني، إلى أن الزلزال وقع عند التقاء خطي الطول الشرقي 51.67 والعرض الشمالي 30.24 درجة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

حادث شمال الصين يسفر عن مصرع 8 أشخاص

وفي شمال الصين، لقي 8 أشخاص مصرعهم كانوا يحتمون من المطر، إثر سقوط مبنى بارتفاع 12 مترا في مقاطعة خبي الواقعة شمال الصين.

وأوضحت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن الحادث وقع خلال عاصفة ممطرة بمنطقة «لوتشيوان»، في عاصمة المقاطعة «شيجياتشوانج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، وأشارت حكومة المقاطعة، إلى أن شخصًا واحدًا دخل المستشفى حاليًا وظهرت عليه علامات حيوية مستقرة.

إنقاذ شخص بعد غرق رافعة عائمة قبالة سواحل «قوانجدونج» الصينية

وفي جنوب الصين، أعلن «مركز البحث والإنقاذ البحري»، بـ«مقاطعة قوانجدونج»، إنقاذ شخص في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بعد غرق رافعة عائمة في المياه قبالة سواحل المقاطعة، مشيرا إلى أن حالة الناجي مستقرة.

وتم العثور على الرافعة العائمة لمشروع مزرعة رياح بحرية، أمس الأول السبت، بعد تعطل سلسلة الإرساء أثناء الاحتماء من «إعصار تشابا»، بالقرب من مدينة «يانججيانج»، وفي وقت لاحق، غرقت الرافعة العائمة، وأسفر الحادث عن فقدان 27 شخصًا في المياه.

مصرع شخص في حادث شمال شرق العاصمة «واشنطن»

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لقي شخصان مصرعهما، بعد ظهر أمس الأول السبت، إثر اجتياز سائق شاحنة، متجهة شمالا في شارع مينيسوتا، إشارة حمراء وتسبب في وقوع حادث، شمال شرق العاصمة «واشنطن».

وقالت الشرطة الأمريكية، إن الشاحنة اصطدمت براكب دراجة قبل ارتطامها بكُشك للألعاب النارية في مكان قريب.

العراق ينفي اختناق 200 شخص إثر تسرب الكلور من محطة مياه

وفي العراق، نفت مديرية المياه في محافظة «ذي قار»، الواقعة جنوب العراق، ما تناقلته وسائل الإعلام عن حالات اختناق تعرض لها 200 شخص إثر تسرب غاز الكلور من إحدى محطات تصفية المياه في قلعة سكر.

وأكدت «مديرية المياه»، أن التسرب كان بسيطا وتمت السيطرة عليه سريعا دون أي أضرار، فيما أشار مدير مياه «قلعة سكر»، فلاح العتابي، إلى حدوث تسرب بسيط بأحد قناني الكلور في مشروع القلعة، موضحا أن سبب الحادث هو تآكل وتلف في صمام الأسطوانة.

وأضاف العتابي، أن الحادث أدى إلى تأثر عدد بسيط من المواطنين دخلوا المستشفى، مشيرا إلى مغادرة معظم المواطنين، المستشفيات بعد تلقي العلاج فيما ظل 4 أشخاص فقط وحالتهم مستقرة.