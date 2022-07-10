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محمود مسلم

رئيس وزراء إسرائيل: حان الوقت لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران

كتب:

رؤى ممدوح
10:56 ص | الأحد 10 يوليو 2022
رئيس وزراء إسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، اليوم الأحد، إنّ  الوقت حان لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اتصال هاتفي بين لابيد ومحمود عباس

وقبل نحو يومين، أجرى يائير لابيد، اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يُعتقد أنه الأول بين الطرفين في السنوات الخمس الأخيرة. 

واختار رئيس الوزراء اليميني الذي سبق لابيد، نفتالي بينيت، ألا يتحدث مع عباس خلال مدة توليه المنصب التي دامت 12 شهرا، في حين شهدت فترة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طويلة المدة، حالة من تدهور العلاقات بين الطرفين.

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