حريق شقة عين شمس.. وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة: « كانوا في أوضة مقفولة»

استيقظ الجيران على حريق شقة عين شمس، حيث تصاعدت الأدخنة وحاول المواطنون إنقاذ من بداخلها لكنهم فشلوا، إذ لقي رب أسرة وزوجته وأطفاله ووالدته مصرعهم، حيث كانوا جميعا داخل غرفة واحدة مقفولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شاهد عيان يكشف تفاصيل حريق شقة عين شمس

وكشف أحد شهود العيان، تفاصيل حريق شقة عين شمس، الذي أودى بحياة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وذلك فى بث مباشر أجرته معه «الوطن»، مؤكدا على تصاعد الأدخنة من الشقة ما جعل الجيران يسرعون محاولين إخماد النيران.

وقال شاهد العيان، إنه فى مساء ذلك اليوم، تفاجئ الجميع في المنطقة بحريق شقة عين شمس الواقعة في الطابق الثالث، فأسرعنا نحوها محاولين إخماد النيران، واعتقدنا أنها خالية من السكان.

5 جثث داخل غرفة واحدة في حريق شقة عين شمس

وأضاف قائلًا: «سيطرنا على حريق شقة عين شمس بصعوبة كبيرة لأن الدخان كان صعب جدًا، واعتقدنا أن كدة الأمر انتهى، ولكن اكتشفنا وجود أب وزوجته ووالدته وإثنين من أطفاله، وأنهم ماتوا كلهم في الحريق، والغريب أنهم كلهم توفوا داخل غرفة واحدة مقفولة».

تاعب: «الجميع كان مصدوم من الخبر، وعرفنا بعد كده أن آخر ظهور للأب كان في الصيدلية اللي جنب عمارته، اشترى منها حاجة قبل الواقعة بساعات قليلة، كمان يوم الحريق الدخان كان في العمارة كلها وخارجها، ومكانش فيه أي شيء يشير إلى أنه فيه حد ساكن فيها».

بلاغ بحريق شقة عين شمس

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الحماية المدنية وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان.