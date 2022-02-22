السيطرة على حريق محدود نشب داخل شقة سكنية في عين شمس

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق محدود، نشب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء.

وتبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث، وفرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.