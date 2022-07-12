انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق «شقة عين شمس» بعد تفحم سكانها

انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم عين شمس، ما نجم عنه تفحم 4 أشخاص من أسرة واحدة داخل الشقة، ومعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية حيال اندلاع الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة ،وذلك لتفريغها ومعرفة أسباب الواقعة.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، وتفحم 4 أشخاص من أسرة واحدة داخل الشقة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الأهالي فشلوا في إخماد الحريق فأبلغوا الحماية المدنية

فشل الأهالي، رغم المحاولات المتعددة منهم، في إخماد الحريق لإنقاذ الأسرة، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة والحماية المدنية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى وتم إخطار النيابة العامة بالحريق.

النيران استمرت 3 ساعات متواصلة

نجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده بعدما استمر 3 ساعات متواصلة قبل امتداده للشقق السكنية المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

سماع أقوال الأهالي تجاه الحريق

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها للتعرف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عددا من شهود العيان والأهالي؛ لسماع أقوالهم بخصوص اشتعال الحريق.