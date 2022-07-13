حريق منزل بالدقهلية وتشريد 20 شخصا من عائلة واحدة.. «قضوا العيد بين الحطام»

التهمت النيران منزل داخل قرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، نتيجة ماس كهربائى لخطأ بالتوصيلات العشوائية بالأجهزة الكهربائية، مما أدى لاحتراق المنزل بمحتوياته كاملة، وقضاء 4 أسر لأربعة أشقاء العيد داخل جدران منزل محترق حماية من الشارع.

السيطرة على الحريق

وقامت وحدة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية بالسيطرة على الحريق عقب احتراق مكونات المنزل بالكامل، وتم إنقاذ أصحابه، حيث يقطن بالمنزل أربعة أسر لأربعة أشقاء لكل منهما أكثر من طفلين لتبلغ حصيلة سكان المنزل 20 شخصا.

اشتعال المنزل ليلا

وقالت «صفاء» قاطنة بالمنزل إنهم فوجئوا بالمنزل يشتعل ليلا فخرجوا سريعا للشارع وقد سارع الأهالي بالتواصل مع النجدة وقد تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأضافت صفاء لـ«الوطن» أنها وإخوتها جميعا لا مصدر دخل لهم فهم يعملون باليومية مما جعلهم يفترشون المنزل رغم أنه قد احترق تماما ولا يتبقى به سوى الجدران المحترقة.

قضاء العيد داخل المنزل المحترق

وأشار محمد شقيق صفاء إلى أنه يعانى من إعاقة وكذلك زوجته ويعمل عاملا يومية ولا يملك وأسرته الأموال لإعادة إعمار حجرة واحدة بالمنزل، مما جعله وأشقاءه يقضون العيد داخل الجدران المحترقة بدون حجرات داخلية فقط بقايا باب محترق يقيهم الشارع .

وقام أهالي القرية، بجمع مخلفات الحريق ومنح الأربع أسر بطانيات ليفترشوها بالنوم، كما يجمع أهالي القرية الطعام يوميا لأهل المنزل عقب فقدان كل مايمتلكونه بالحريق.