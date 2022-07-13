القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 علي النايل سات

يتابع عشاق كرة اليد، النسخة الجديدة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، التي بدأت من 11 يوليو وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، وتنظمها وزارة الشباب والرياضة، إذ تقام على أرض مصر داخل صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، لذا تزداد عمليات البحث على القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 على النايل سات.

وفي هذا الإطار تقدم جريدة «الوطن» في إطار خدماتها المستمرة والدائمة، تردد القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا لـ كرة اليد 2022 على النايل سات.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 على النايل سات

أعلنت شبكة قنوات «أون تايم سبورتس»، حصولها على الحقوق الحصرية لبث جميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 لكرة اليد، وذلك على ترددات القمر الصناعي المصري نايل سات، وهي قناة مفتوحة بالمجان، إذ تتاح القناة للجماهير المصرية والعربية، مشاهدة جميع مباريات البطولة مجانًا ودون أي اشتركات.

تردد قنوات أون تايم سبورتس على نايل سات

- نايل سات التردد: 11861 (H).

- معدل الترميز: 27500.

ومن المقرر أنَّ يشارك في هذه النسخة الجديدة من بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، 13 منتخباً وذلك على النحو التالي:

- تضم المجموعة الأولى كلا من دول: «مصر – المغرب – الكاميرون».

- تضم المجموعة الثانية كلا من: «الجزائر – الجابون – غينيا».

- أما المجموعة الثالثة فتضم كلا من: «تونس – الرأس الأخضر – نيجيريا».

- في حين تضم المجموعة الرابعة كلا من: «أنجولا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – زامبيا».

ومن المنتظر أن تتأهل المنتخبات الخمسة الأولى، من ترتيب البطولة، للمشاركة بشكل مباشر في بطولة العالم لكرة اليد للرجال العام المقبل 2023، التي ستقام في كلا من بولندا والسويد.