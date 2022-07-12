رئيس اتحاد كرة اليد: مصر تمتلك بنية تحتية رياضية قوية

قال الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنّ مصر أصبحت العاصمة الرياضة العالمية، مشيرًا إلى أنّ مصر تمتلك بنية تحتية قوية جدًا، بفضل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وتأهيل رياضيين أقوياء.

لدينا قيادة مهتمة بالرياضة في مصر

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّه لدينا قيادة سياسية مهتمة بالرياضة في مصر، من ناحية إعداد المواطن لتحقيق إنجازات وبطولات على المستويات كافة، وكان ذلك هو العامل الأساسي والأول في تحقيق الإنجازات.

الوزارة تضم عددا كبيرا من القيادات الإدارية

وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بأنه بالنسبة للاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تنظمها مصر، فإنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منح كل التسهيلات والدعم المادي والفني، إذ تضم وزارة الشباب عددا كبيرا من القيادات الإدارية واللجان المشكلة.

من جهته، قال محمد الألفي مدير بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2022، إنّ البطولة كان يجب أن يتم الإعلان عن البلد المستضيف لها منذ عام حتى تجرى استعداداتها بأفضل شكل، لكن ما حدث أن الإعلان تم منذ شهر و13 يومًا فقط، موضحًا أنّ أول 5 أيام شهدت إجراء القرعة، والصالة الدولية الخاصة بوزارة الشباب كانت مخصصة لكرة السلة وأضوائها خافتة، لكن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طورها.

مش مصدقين اللي حصل من تطوير في الملعب

وأضاف الألفي أنه تم الحصول على أرضية من استاد القاهرة حتى يتحول الملعب إلى كرة يد، وتم تطوير الكراسي، مشددًا على أن العمل كان يجرى ليل نهار.