سوليفان: توقيت زيارة بوتين إلى إيران «مثير» وعلاقتهما تمثل تهديدا للعالم

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيكون واضحا مع إسرائيل بشأن الجهود الأمريكية لتأمين صفقة نووية مع إيران، خلال زيارته اليوم، وفق نبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وقال «سوليفان»، إن البيت الأبيض، يريد فتح قنصلية في القدس الشرقية في فلسطين.

سوليفان: زيارة بوتين إلى إيران مثير الاهتمام

وأضاف«سوليفان»، أن توقيت زيارة بوتين إلى إيران مثير للأهتمام، حيث أن تعميق روسيا علاقتها بإيران لقتل الأوكرانيين يمثل تهديد خطير للعالم.

زيارة «بايدن» إلى إسرائيل

ويصل الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط اليوم في جولة غاية في الحساسية يبدأها من إسرائيل، حيث يسعى القادة الإسرائيليون لتشديد العقوبات على إيران، قبل أن يتجه إلى المملكة العربية السعودية.