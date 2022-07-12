الكرملين: «بوتين» يلتقي الرئيسين الإيراني والتركي في طهران 19 يوليو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي الرئيسين الإيراني والتركي في طهران 19 يوليو الحالي، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

دعوة لوقف الحرب على أوكرانيا

وأشار الكرملين إلى أنّه لا توجد نقاشات بشأن استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، ودعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبمناسبة مؤتمر شباب الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ في العاصمة التشيكية براغ أمس، بشأن موضوع «الالتزام معًا من أجل أوروبا مستدامة وشاملة»، بعث البابا رسالة توقف فيها عند الحرب في أوكرانيا، التي تضاف إلى نزاعات كثيرة أخرى في العالم، ما يجعل الحاجة إلى ميثاق تربوي يربي الجميع على الأخوة أكثر إلحاحا.