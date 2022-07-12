ترشيح هشام نزيه لجائزة إيمي أفضل تأليف موسيقى عن مسلسل Moon Knight

حصل الموسيقار هشام نزيه على ترشيح لجائزة الإيمي، لأفضل تأليف موسيقى عن مسلسل Moon Knight المقدمة من الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية المانحة لجوائز إيمي لعام 2022، بعد الإشادات الواسعة التي حصل عليها بعد مشاركته في تأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل الأمريكي Moon Knight للمخرج محمد دياب.

ترشيحات جوائز مسلسل Moon Knight

كما حصد مسلسل Moon Knight نحو 8 ترشيحات أخرى من حفل جوائز إيمي لعام 2022، حيث رشح لجائزة أفضل تصوير سينمائي لمسلسل قصير، وأفضل أداء صوتي، أفضل أزياء فانتازيا أو خيال علمي، أفضل أداء لدوبلير، أفضل موسيقى تصويرية أو تأليف موسيقى، أفضل تنسيق دوبلير في مسلسل درامي، أفضل مونتاج صوتي لمسلسل قصير.

محمد دياب يعبر عن سعادته بترشيح Moon Knight لجوائز إيمي

وأعرب المخرج محمد دياب عن سعادته الشديدة بحصول المسلسل الأمريكي Moon Knight على 8 ترشيحات من جوائزو الإيمي لعام 2022، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «‏فخور إن مون نايت ترشح لـ8 جوائز إيمي.. عن التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه.. سنتين من حياتي كمخرج رئيسي ومنتج منفذ كللوا بالنجاح ده الحمد لله».

المسلسل الأمريكي Moon Knight

وحصل المسلسل الأمريكي Moon Knight على إشادات واسعة من الجمهور وقت عرضه على منصة «ديزني بلس»، كما شهد مشاركة عدد من الممثلين المصريين مثل أحمد داش، وحازم إيهاب، كما سجلت الحلقة الأخيرة من المسلسل رقما قياسيا في التقييمات، وأصبحت الأعلى تقديرا وإعجابا من الجمهور في تاريخ إنتاجات مارفل التلفزيونية حيث نالت تقييما 9.1 على IMDB.

هشام نزيه ينضم للجنة تحكيم الأوسكار

يذكر أن هشام نزيه تمت دعوته أيضا من قبل أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة للانضمام للجنة تحكيم جوائز الأوسكار؛ ليكون أول مؤلف موسيقي مصري ينضم للجنة تحكيم الأوسكار، فضلا عن 397 شخصا آخرين.