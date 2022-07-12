قوائم ترشيحات جوائز إيمي الفنية لعام 2022.. أفضل ممثل وأعمال فنية
كتب:
وداد خميس
08:35 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
حفل توزيع جوائز إيمي الفنية
أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية المسئولة المانحة لجوائز إيمي منذ قليل، عن قوائم ترشيحاتها لعام 2022، قبل حفلها السنوي المقرر إقامته يوم 12 من سبتمبر المقبل في نسخته الـ 74.
وجاءت قوائم ترشيحات إيمي للأفضل عام 2022 من النجوم والأعمال الفنية كما يلي:
أفضل مسلسل درامي
حيث يتنافس 8 أعمال درامية على جائزة أفضل مسلسل درامي لعام 2022، وهى:
Better Call Saul
Ozark
Euphoria
Severance
Stranger Things
Yellowjackets
Succession
أفضل مسلسل كوميدي
كما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي كل من:
Abbott Elementary
Hacks
Barry
Curb Your Enthusiasm
Only Murders in the Building
What We Do in the Shadows
The Marvelous Mrs. Maisel
Ted Lasso
أفضل ممثل في عمل درامي
بالإضافة إلى ترشيحات النجوم على أفضل ممثل في عمل درامي والتي تنافس عليها كل من:
جيسون بيتمان
جيريمي سترونج
لي جونج جاي
برايان كوكس
آدم سكوت
بوب أودينكيرك
أفضل ممثلة في عمل درامي
وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي 6 ممثلات وهن:
لورا ليني
ريس ويذرسبون
زيندايا
جودي كومر
ميلاني لينسكي
ساندرا أوه
أفضل ممثل في عمل كوميدي
وجاءت ترشيحات جائزة أفضل ممثل في عمل كوميدي كما يلي:
بيل هادر
جايسون سوديكيس
نيكولاس هولت
دونالد جلوفر
مارتن شورت
ستيف مارتن
أفضل ممثلة في عمل كوميدي
أما جائزة أفضل ممثلة في عمل كوميدي ترشح لها كل من:
راشيل بروسناهان
كالي كوكو
كوينتا برونسون
إيسا راي
إيل فانينج
جين سمارت
أفضل ممثل مساعد في عمل درامي
أما فيما يتعلق بجائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي ترشح لها كل من:
أوه يونج سو
نيكولاس براون
كيران كولكين
ماثيو ماكفايدن
بيلي كرودوب
بارك هاي سو
جون توتورو
كيستوفر والكن
أفضل ممثلة مساعدة
وترشيحات جائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي
باتريشيا أركيت
جونج هو يون
جوليا جارنر
ريا سيهون
كريستينا ريتشي
جيه سميث كاميرون
سارة سنوك
سيدني سويني
أفضل ممثل ضيف
وجائزة أفضل ممثل ضيف في عمل درامي ترشح لها كل من:
أدريان برودي
أريان مؤيد
جيمس كرومويل
ألكسندر سكارسجارد
كولمان دومينجو
توم بيلفري
أفضل ممثلة ضيفة
أما أفضل ممثلة ضيفة في عمل درامي تذهب إلى:
مارثا كيلي
لي يو مي
هوب ديفيس
مارسيا جاي هاردن
سانا لاثان
هارييت والتر
أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي
أنتوني كاريجان
بريت جولدشتاين
نيك محمد
بوين يانج
تايلر جيمس ويليامز
هنري وينكلر
توهيب جيموه
توني شلهوب
أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي
أليكس بورستين
هانا اينبيندير
كيت ماكينون
هانا وادينجهام
جانيل جيمس
سارة نايلز
جونو تيمبل
شيريل لي رالف
أفضل ممثل ضيف في عمل كوميدي
جيرود كارمايكل
بيل هادر
ناثان لين
جيمس لانس
سام ريتشاردسون
كريستوفر ماكدونالد
أفضل ممثلة ضيفة في عمل كوميدي
جين آدامز
لوري ميتكالف
هارييت هاريس
جين لينش
هارييت والتر
كايتلين أولسون
أفضل مسلسل قصير
Inventing Anna
Dopesick
The White Lotus
The Dropout
Pam & Tommy
أفضل فيلم تليفزيوني
Chip 'n' Dale: Rescue Rangers
Ray Donovan: The Movie
Reno 911!: The Hunt for Q-Anon
Zoey's Extraordinary Christmas
أفضل ممثل في عمل قصير
كولين فيرث
أندرو جارفيلد
أوسكار أيزك
مايكل كيتون
هيمش باتل
سيباستيان ستان
أفضل ممثلة في عمل قصير
توني كوليت
جوليا جارنر
ليلي جيمس
سارة بولسون
مارجريت كوالي
أماندا سايفريد
أفضل ممثل مساعد في عمل قصير
موراي بارتليت
جيت لاسي
ويل بولتر
سيث روجن
بيتر سارسجارد
مايكل ستولبارج
ستيف زان
أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير
كوني بريتون
جينيفر كوليدج
ألكسندرا داداريو
كايتلين ديفر
ناتاشا روثويل
سيندي سويني
ماري وينينجهام