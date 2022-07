قوائم ترشيحات جوائز إيمي الفنية لعام 2022.. أفضل ممثل وأعمال فنية

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية المسئولة المانحة لجوائز إيمي منذ قليل، عن قوائم ترشيحاتها لعام 2022، قبل حفلها السنوي المقرر إقامته يوم 12 من سبتمبر المقبل في نسخته الـ 74.

وجاءت قوائم ترشيحات إيمي للأفضل عام 2022 من النجوم والأعمال الفنية كما يلي:

أفضل مسلسل درامي

حيث يتنافس 8 أعمال درامية على جائزة أفضل مسلسل درامي لعام 2022، وهى:

Better Call Saul

Ozark

Euphoria

Severance

Stranger Things

Yellowjackets

Squid Game

Succession

أفضل مسلسل كوميدي

كما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي كل من:

Abbott Elementary

Hacks

Barry

Curb Your Enthusiasm

Only Murders in the Building

What We Do in the Shadows

The Marvelous Mrs. Maisel

Ted Lasso

أفضل ممثل في عمل درامي

بالإضافة إلى ترشيحات النجوم على أفضل ممثل في عمل درامي والتي تنافس عليها كل من:

جيسون بيتمان

جيريمي سترونج

لي جونج جاي

برايان كوكس

آدم سكوت

بوب أودينكيرك

أفضل ممثلة في عمل درامي

وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي 6 ممثلات وهن:

لورا ليني

ريس ويذرسبون

زيندايا

جودي كومر

ميلاني لينسكي

ساندرا أوه

أفضل ممثل في عمل كوميدي

وجاءت ترشيحات جائزة أفضل ممثل في عمل كوميدي كما يلي:

بيل هادر

جايسون سوديكيس

نيكولاس هولت

دونالد جلوفر

مارتن شورت

ستيف مارتن

أفضل ممثلة في عمل كوميدي

أما جائزة أفضل ممثلة في عمل كوميدي ترشح لها كل من:

راشيل بروسناهان

كالي كوكو

كوينتا برونسون

إيسا راي

إيل فانينج

جين سمارت

أفضل ممثل مساعد في عمل درامي

أما فيما يتعلق بجائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي ترشح لها كل من:

أوه يونج سو

نيكولاس براون

كيران كولكين

ماثيو ماكفايدن

بيلي كرودوب

بارك هاي سو

جون توتورو

كيستوفر والكن

أفضل ممثلة مساعدة

وترشيحات جائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي

باتريشيا أركيت

جونج هو يون

جوليا جارنر

ريا سيهون

كريستينا ريتشي

جيه سميث كاميرون

سارة سنوك

سيدني سويني

أفضل ممثل ضيف

وجائزة أفضل ممثل ضيف في عمل درامي ترشح لها كل من:

أدريان برودي

أريان مؤيد

جيمس كرومويل

ألكسندر سكارسجارد

كولمان دومينجو

توم بيلفري

أفضل ممثلة ضيفة

أما أفضل ممثلة ضيفة في عمل درامي تذهب إلى:

مارثا كيلي

لي يو مي

هوب ديفيس

مارسيا جاي هاردن

سانا لاثان

هارييت والتر

أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي

أنتوني كاريجان

بريت جولدشتاين

نيك محمد

بوين يانج

تايلر جيمس ويليامز

هنري وينكلر

توهيب جيموه

توني شلهوب

أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي

أليكس بورستين

هانا اينبيندير

كيت ماكينون

هانا وادينجهام

جانيل جيمس

سارة نايلز

جونو تيمبل

شيريل لي رالف

أفضل ممثل ضيف في عمل كوميدي

جيرود كارمايكل

بيل هادر

ناثان لين

جيمس لانس

سام ريتشاردسون

كريستوفر ماكدونالد

أفضل ممثلة ضيفة في عمل كوميدي

جين آدامز

لوري ميتكالف

هارييت هاريس

جين لينش

هارييت والتر

كايتلين أولسون

أفضل مسلسل قصير

Inventing Anna

Dopesick

The White Lotus

The Dropout

Pam & Tommy

أفضل فيلم تليفزيوني

Chip 'n' Dale: Rescue Rangers

Ray Donovan: The Movie

Reno 911!: The Hunt for Q-Anon

The Survivor

Zoey's Extraordinary Christmas

أفضل ممثل في عمل قصير

كولين فيرث

أندرو جارفيلد

أوسكار أيزك

مايكل كيتون

هيمش باتل

سيباستيان ستان

أفضل ممثلة في عمل قصير

توني كوليت

جوليا جارنر

ليلي جيمس

سارة بولسون

مارجريت كوالي

أماندا سايفريد

أفضل ممثل مساعد في عمل قصير

موراي بارتليت

جيت لاسي

ويل بولتر

سيث روجن

بيتر سارسجارد

مايكل ستولبارج

ستيف زان

أفضل ممثلة مساعدة في عمل قصير

كوني بريتون

جينيفر كوليدج

ألكسندرا داداريو

كايتلين ديفر

ناتاشا روثويل

سيندي سويني

ماري وينينجهام