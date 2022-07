لأول مرة.. باراك أوباما يترشح لجائزة إيمي عن سلسلة «حدائقنا الوطنية»

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية عن أسماء المرشحين لجوائز إيمي في نسختها الـ 74، والتي تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية، وتداول الجمهور في مختلف دول العالم أسماء المرشحين للجوائز والتي شهدت عدد كبير من المبدعين من مختلف دول العالم، واحتفى الجمهور المصري بترشيح المؤلف الموسيقي هشام نزيه للجائزة عن موسيقى مسلسل «Moon Knight» للمخرج محمد دياب.

ولم يكن هشام نزيه هو الاسم الوحيد الذي لفت الأنظار في الترشيحات للجوائز، حيث جاء اسم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لأول مرة في قوائم المرشحين لجائزة في فئة «الراوي المتميز»، وذلك عن التعليق الصوتي على السلسلة الوثائقية «Our Great National Parks» على شبكة «نتفليكس»، ويتنافس «أوباما» على الجائزة أمام لاعب كرة السلة كريم عبد الجبار، الممثلة لوبيتا نيونجو، الفنان الكوميدي دبليو كاماو بيل، بالإضافة إلى منتج الأفلام الوثائقية ديفيد أتينبارا.

باراك أوباما يفوز بجائزتي «جرامي» عن الأداء الصوتي لكتبه

سبق وفاز «أوباما» بجائزتي «جرامي» في فئة أفضل ألبوم محكي التي تتضمن الكتب الصوتية، الأولى عام 2006 عن «Dreams from My Father» وهي سيرته الذاتية، والثانية عام 2008 عن «The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream»، وشهد هذا العام ترشيحه الأول لجائزة «إيمي»، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 12 سبتمبر المقبل.

«Our Great National Parks» سلسلة من 5 أجزاء تكتشف الحياة البرية في العالم

«Our Great National Parks» سلسلة وثائقية من 5 أجزاء بدأ عرضها على منصة «نتفليكس» في 13 أبريل 2022، وتستكشف السلسلة بعضًا من أجمل الأراضي المحمية في العالم والحياة البرية فيها، من بين المتنزهات المختلفة التي ظهرت في السلسلة مونتيري باي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حديقة تسافو الوطنية في كينيا، منتزه جونونج ليوزر الوطني بإندونيسيا، ومنطقة باتاجونيا البرية في تشيلي.