تفاصيل مصرع شاب وخطيبته في حادث بالإسماعيلية.. «كانوا رايحين فرح»

فرح تحول إلى مأتم في الإسماعيلية، بعد وصول نبأ انقلاب سيارة ملاكي يستقلها شاب وخطيبته على طريق القنطرة غرب، أثناء توجههما لحضور حفل زفاف أقارب لهما أمس الأربعاء، وسيطرت حالة من الحزن على منطقة نمرة 2 التابعة لدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب، لوفاة الشاب وخطيبته وإصابة شاب آخر في نفس الحادث.

تفاصيل انقلاب السيارة

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على طريق القنطرة قرب قرية أبو خليفة، أسفر عن وفاة شاب ونقل المصابين إلى المستشفى.

وبحسب المصادر الطبية والأمنية، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة نقلت جثة شاب يدعى «محمد عبد الله» مقيم بمنطقة نمرة 2 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب.

ونقلت سيارتي إسعاف فتاة في العشرينيات من العمر إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ في حالة صحية سيئة وتوفيت بعدها بسبب توقف عضلة القلب وتوقف التنفس وإصابتها بنزيف داخلي في المخ والبطن.

وبحسب بعض من شهود العيان على الواقعة، فإن السيارة تعرضت للانقلاب جراء اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما تسبب في اصطدامها بعامود خرساني بأحد الكباري.

وأضاف شهود العيان، أن الانقلاب جاء نتيجة زيادة السرعة ووجود بعض المطبات على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، خاصة قرب قرية أبو خليفة ومدخل مدينة القنطرة.

زفافهما بعد شهرين

وبحسب مقربين من الأسرة، فإن الشاب والفتاة كان من المقرر زفافهما بعد شهرين تقريبا، وأن حالة من الحزن خيمت على المنطقة بعد خبر وفاتهما.

وتابع المقربون: «خبر وفاة محمد وصل وقت وقوع الحادث، وتم نقل نسمة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وماتت مصابة بإصابات شديدة»، مؤكدين أن الأطباء نجحوا في إعادة عمل القلب والتنفس بعد نصف ساعة من توقفه تقريبا، إلا أنها توفيت في منتصف الليل بسبب إصابتها بنزيف داخلي وغيبوبة تامة وتدهور العلامات الحيوية.

التحفظ على جثماني الشاب والفتاة

وقررت النيابة العامة التحفظ على جثماني الشاب والفتاة في مشرحة مستشفى القنطرة غرب، وانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمانين، والتأكد من عدم وجود أي شبهة في الحادث وتسليمهما لذويهما، كما طلبت إنهاء تحريات المباحث الجنائية في القنطرة للتأكد من عدم وجود شبهة في الواقعة والتحفظ على السيارة.