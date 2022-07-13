تفاصيل حادث رأس الخيمة اليوم في الإمارات.. واقعة مروعة

تزايد البحث عبر محرك «جوجل»، عن تفاصيل حادث رأس الخيمة اليوم، الذي وقع على طريق الإمارات الدائري، إذ لقي 5 أشخاص مصرعهم وإصابة آخر، إثر إصابات بليغة متفرقة في الجسم.

تفاصيل حادث رأس الخيمة اليوم

الشرطة الإماراتية برأس الخيمة، كشفت تفاصيل حادث رأس الخيمة اليوم، موضحة أنه وقع نتيجة انحراف السيارة التي كان يستقلها 6 أشخاص على طريق الإمارات الدائري المتجه خارج إمارة رأس الخيمة، وذلك بعد اصطدامها بشاحنة ثقيلة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم وإصابة آخر بإصابات شديدة الخطورة.

وأكدت الشرطة، أنه فور وصول بلاغ إلى غرفة العمليات التابعة لهم، جرى إرسال قوات شرطة رأس الخيمة المجهزة وسيارات الإسعاف الوطني لمكان وقوع الحادث في رأس الخيمة، ونقلت جثامين المتوفين إلى المشرحة، بينما نقل المصاب من خلال طائرة عمودية تابعة لجناح الجو بوزارة الداخلية إلى أحد مستشفيات الإمارة، فيما تولت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث من أجل معرفة ملابسات الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

حادث مروري مروع في رأس الخيمة بالإمارات

ومن جانبه، قال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة مدينة دبي، إن إدارة المرور سجلت ما يقرب من 10 حوادث مرورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالبلاد، ما تسبب فى مقتل 2، وإصابة 8 بجروح تراوحت شدتها بين البليغة والمتوسطة.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور سجلت وقوع حادث مروري يوم عرفة الذي وافق الجمعة الماضية، تمثلت في تصادم سيارتين على شارع المدينة العالمية، كما شهد اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك وقوع 5 حوادث مرورية، أسفرت عن مصرع شخصين.