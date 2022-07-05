موعد وقفة عرفة 2022 في الإمارات العربية المتحدة.. كم عدد أيام إجازة العيد؟

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، تزايدت عمليات البحث، عن موعد وقفة عرفة 2022 في الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلنت جمعية الفلك الإماراتية، وفقا للحسابات الفلكية، أن الخميس 30 يونيو الماضي، كان غرة شهر ذي الحجة، على أن تكون وقفة عرفة يوم الجمعة، الموافق 8 يوليو الجاري، والسبت 9 يوليو الجاري، أول ايام عيد الأضحى المبارك.

موعد وقفة عرفة 2022 في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، موعد وقفة عرفة 2022 في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية لوقفة وعيد الأضحى المبارك، موضحا أنها قررت إعطاء 4 أيام إجازة رسمية للوزارات والجهات الاتحادية بالبلاد، للعام 1443هـ، وفقا لوكالة أنباء «وام» الإماراتية.

وأوضحت الهيئة، أن عدد أيام الإجازات الرسمية في البلاد، بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، يرجع إلى قرار مجلس الوزراء الإماراتي لعام 2021، بشأن نظام العمل الأسبوعي الجديد في القطاع الحكومي والخاص بالبلاد.

موعد إجازة عيد الأضحى في الإمارات

صرحت الهيئة، بناء على موعد وقفة عرفة 2022 في الإمارات العربية المتحدة، بأن عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، في التاسع من ذي الحجة 1443هـ، حتى يوم الإثنين الموافق 11 يوليو المقبل، وهو الثاني عشر من ذي الحجة، في حين يستأنف العمل لجميع الوزارات والجهات الاتحادية، يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو المقبل.

وهنأت الهيئة الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وجميع الشعب الإماراتي، بمناسبة حلول وقفة عرفة وعيد الاضحى المبارك.