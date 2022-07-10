85 فرصة عمل في الإمارات وليبيا والكويت.. تعرف على الوظائف والشروط

كشف موقع «فرصنا»، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للعمل في عدد من الدول العربية والخليجية، بينها الإمارات العربية المتحدة وليبيا والكويت، شرط توافر مؤهلات وخبرات في المتقدمين للحصول على كل وظيفة، والتي يمكن التقدم لها من خلال الحضور مباشرة لمقر شركات التقديم أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وترصد «الوطن»، لقرائها تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في الخارج، اليوم الأحد 10 يوليو، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، على النحو التالي:

وظيفة مهندس زراعي العمل في ليبيا

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة دكتور تجميل وليزر في الكويت

اسم الشركة: وينرز - Winners staffing services.

مقر العمل: مدينة الكويت - الكويت.

مستوي الخبرة: إدارة عُليا.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي كلية الطب.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 دينار كويتي.

وظيفة دكتور أسنان في الكويت

اسم الشركة: وينرز - Winners staffing services.

مقر العمل: مدينة الكويت - الكويت.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: إدارة عُليا.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي كلية طب الأسنان.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 1500- 2500 دينار كويتي.

وظيفة دكتور جلدية في الكويت

اسم الشركة: وينرز - Winners staffing services.

مقر العمل: مدينة الكويت - الكويت.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: إدارة عُليا.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي كلية الطب البشري.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 3500 دينار كويتي.

وظيفة مندوب تسويق في الإمارات

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة ممرضات في الإمارات

اسم الشركة: شركة التكامل للموارد البشرية وإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 50.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان إلى ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.