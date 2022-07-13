جهاز مدينة 6 أكتوبر: خطة عاجلة لمحاربة «التوك توك» بالسيارة الكهربائية

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن المرحلة الأولى من مشروع إحلال مركبات «التوك توك» ستطرح 500 سيارة جديدة بديلة لـ«التوك توك»، في مشروع حضاري يساعد على تقليل العشوائيات، وتوفير عامل الأمان لمن يركب تلك السيارة، خاصة وأنها بها نظام تتبع، ويمكن طلبها إلكترونيا.

اتفاقية لتنفيذ المشروع

وأوضح «النجار» أنه سيجري توقيع برتوكول تعاون بين مجلس أمناء المدينة وإحدى شركات المقاولات وأعمال الطاقة لاستبدال «التوك توك»، وهناك اقتراح بأن يكون القسط لا يتعدى 60 جنيها يوميًا ولمدة عشر سنوات دون فوائد بالتنسيق مع البنوك.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن «التوك توك» مظهر من مظاهر العشوائية، لأنه يسير عكس الاتجاه ولكن المواطنين مرتبطين به، ولابد من أن نفكر في شئ بديل آمن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، خاصة أن سرعة السيارة تتناسب مع المدينة.

خطوات استبدال «التوك توك»

وأشار إلى أن الأولوية في هذا المشروع لمن يمتلكون «توك توك» على أن يقوم صاحب «التوك توك» بتسليمه إلى لجنة مشكلة من جهات حيادية لتقييم ثمنه قبل خروجه من مدينة 6 أكتوبر، على أن تكون مقدمًا لسعر السيارة، ويتم بعدها تحديد الأقساط، والسماح لصاحب التوك توك بإتمام إجراءات التراخيص لهذه السيارة، لافتًا إلى أن هذا شرط لنجاح المشروع، متابعًا: «سنكون حرصين على سرعة تسليم السيارة الكهربائية إلى المتقدمين للمشروع بعد استبدال التوك توك مع ترخيص السيارات الكهربائية وحصولها على لوحات معدنية».

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: «أي مشروع في البداية يواجه صعوبات والأولوية لأصحاب التوك توك، وضعنا بنود برتوكول سيطبق بعد العيد لتحديد سعر السيارة الكهربائية وتفاصيل سداد الأقساط بالتعاون مع البنوك دون الحصول على فائدة، إضافة إلى تحديد سعر السيارة الإجمالي ومراحل التنفيذ على أرض الواقع».