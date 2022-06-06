نائب «التنسيقية» يقترح استبدال التوك توك بسيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي

قدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظًا على المناخ والبيئة.

نائب التنسيقية: إحلال الطاقة المتجددة محل الطاقة غير المتجددة إنجاز كبير للدولة المصرية

وقال عضو مجلس النواب في كلمته لوزيرة البيئة، أثناء استعراض طلب المناقشة العامة المقدم منه: «الحقيقة نحن نتحدث عن إنجاز كبير في الدولة المصرية بشأن إحلال الطاقة المتجددة محل الطاقة غير المتجددة، ونحن مقبلون على مؤتمر المناخ الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ وأعتقد أننا على استعداد جديد لهذا الأمر».

وأضاف: "بحسب الإحصائيات 25% من ملوثات الماء والهواء ناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري".

وطالب نائب التنسيقية باستبدال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بالطاقة الشمسية والكهرباء، متابعًا: «كما أعلنا أن مدينة شرم الشيخ سيُتاح بها أماكن لشحن السيارات بالكهرباء فيجب عدم الاكتفاء بمحافظة واحدة فقط، ونبدأ بتنفيذ الأمر في 5 محافظات، مع توفير أماكن للشحن الكهربائي، وهذا أمر جيد وأرجو أن تتبناه الحكومة».

النائب: النرويج استبدلت أكثر من نصف سياراتها للعمل بالطاقة الكهربائية

كما دعا إلى تبني استبدال مركبات التوك توك التي تعمل بالوقود الأحفوري بسيارات فان صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي، على أن يتمّ استبدالها الفترة المقبلة بالعمل بالكهرباء أو الطاقة الشمسية، مستشهدًا بدولة النرويج التي استبدلت أكثر من نصف سياراتها للعمل بالطاقة الكهربائية بدلًا من الوقود الأحفوري.