تفاصيل أزمة حمو بيكا ومصطفى كامل: مؤدي المهرجانات استخدم لحن «وأنا مالي»

شهدت الساعات الماضية أزمة بين الفنان مصطفى كامل، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد أن اتهم الجمهور «بيكا» بسرقة لحن أغنية كامل الشهيرة «وأنا مالي» التي طرحها في ألبوم «حكايتي أنا» في أغنيته الجديدة «أنا راجع يا شوية جواجع».

مصطفى كامل: ما يحدث على الساحة الفنية عبث

ردًا على هذا، قال «كامل» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أغنية حمو بيكا بالفعل مأخوذ لحنها من لحن أغنيته الشهيرة وأنا مالي، ولكنه اكتشف بأن «بيكا» عقد اتفاقا مع الشركة المنتجة للأغنية ليستخدم اللحن.

وأضاف «كامل»، أنه رفض حذف أغنيته على أن يضمن حقوقه كملحن، إضافة إلى حقوق الشركة المنتجة.

مصطفى كامل طرح منذ أيام أغنية جديدة تحمل اسم «وأنا بتفرج» من ألبومه الجديد، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وهندسة صوتية أحمد جودة، وتحمل عددًا من المفاجآت ويقول مطلع الأغنية «وأنا بتفرج على كل الصور اللي أنا وأنت اتصورناها، كنا قلوب عيشنها وراميا الدنيا وراها».

مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة

يذكر أن عددًا من الموسيقيين طالبوا مصطفى كامل بالترشح لنقابة المهن الموسيقية بسبب الأزمات التي تمر بها خلال الفترة الماضية، بعد ان استقال الفنان هاني شاكر من منصب النقيب.