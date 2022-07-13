الرئيس الإسرائيلي: زيارة بايدن للشرق الأوسط رحلة إلى السلام

رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوج، بزيارة نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى البلاد ضمن جولة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال هرتصوج، خلال كلمة له بالمطار في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، اليوم الأربعاء، عند استقباله الرئيس الأمريكي، إن بايدن يناقش خلال زيارته التحديات الأمنية الناجمة مباشرة من إيران.

هرتصوج يصف زيارة بايدن بالتاريخية

ووصف هرتصوج زيارة بايدن بالتاريخية التي تعكس الشراكة العميقة بين الدولتين.

وأكد أن رحلة بايدن الحالية هي إلى السلام من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، معربا عن أمله في أن تساعد على النهوض برؤية إقليمية من الازدهار والتكامل والسلام والأمن للمنطقة بأكملها.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «نحن نقف مجددًا مع الأصدقاء»، مؤكدا أن زيارته الحالية لإسرائيل مهمة، والبلدين يستثمران معا.

كما أشار إلى القمة التي تجمع إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية إلى جانب الهند معا؛ بهدف تعميق التعاون الاقتصادي بين الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ الهندي.

وأكد بايدن دعمه المستمر لحل الدولتين، وأنه الحل الذي يعد من وجهة نظره السبيل الأفضل لضمان معايير متساوية مستقبلية من الحرية والديمقراطية لإسرائيل وفلسطين.

مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل بالتاريخية والعميقة، مؤكدا أن الروابط بين البلدين غير قابلة للكسرعلى حسب تعبيره.

وأشار لبيد، خلال كلمته أثناء استقبال بايدن بإسرائيل، إلى أنه يتم خلال الزيارة مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وما يخص بناء هيكل اقتصادي وأمني جديد مع دول منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه يتم مناقشة أيضًا الحاجة إلى تجديد تحالف عالمي قوي من شأنه أن يوقف البرنامج النووي الإيراني.