أسرة «أبوعاقلة» تجدد طلبها للقاء «بايدن» أثناء زيارته إلى القدس

جددت عائلة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبوعاقلة، طلبها مرة أخرى للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زيارته إلى القدس المقرر أن تبدأ مساء اليوم، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

جهة أمنية للتحقيق في اغتيال «أبوعاقلة»

وقالت أسرة«أبوعاقلة»، إنّها تطالب الإدارة الأمريكية بتكليف جهة أمنية أمريكية مثل FBI للإشراف ومتابعة التحقيق في جريمة قتل ابنتها، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم الطلب المتجدد من أسرة الصحفية الفلسطينية، التي رحلت عن عالمنا في 11 مايو الماضي، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين الفلسطنيين، فإنّ أسرتها لم تتلق ردا من الجانب الأمريكي حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال جون كيري، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، حين سُئل عن مطالبة عائلة شيرين أبو عاقلة، بمقابلة الرئيس الأمريكي «جوبايدن»، إنّه بخصوص هذا الطلب فإنّ الرئيس الأمريكي ليس لديه أي اجتماعات للتحدث عنها حتى الآن.

وأضاف كيري: «صلواتنا ما زالت مستمرة إلى أسرة الصحفية الراحلة، نحن نتفهم الحزن والمعاناة التي يعانون منها، ونفهم رغبتهم القوية في الحصول على إجابات على مقتل ابنتهم، ولهذا أردنا التحقيق في هذا الأمر بشكل شامل وكامل وشفاف».

كيري: وزير الخارجية الأمريكي يتواصل مع أسرة «أبوعاقلة»

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ما زال على اتصال بعائلة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، والرئيس الأمريكي ما زال يركز على قضيتها.

ورغم مرور أكثر من شهرين على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وطلب الإدارة الأمريكية من الحكومة الفلسطينية تسليم الرصاصة التي قتلتها، لإجراء اختبارات عليها والتعرف على مصدر الرصاصة في وجود ممثل عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أنّ التحقيقات انتهت بأنّه تعذر الوصول إلى الجهة التي أطلقتها بسبب حالة التلف الشديدة التي تعاني منها الرصاصة، وهو ما أثار عضب الكثيرين.