بايدن يصل إلى إسرائيل في أولى محطات زيارته للشرق الأوسط

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل قليل إلى إسرائيل، في أولى محطاته لزيارة الشرق الأوسط، ويستقبله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، على مدرج مطار «بن جوريون»، وفقا لـ نبأ عاجل بثّته قناة «العربية».

وصول الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل

ويزور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل في مستهل جولة شرق أوسطية تتسم بكونها في غاية الحساسية، في ظل سعي الدولة العبرية لتشديد العقوبات على إيران.

زيارة «بايدن» إلى الشرق الأوسط

ويتجه «بايدن»، الجمعة المقبل، إلى السعودية على متن الطائرة الرئاسية «إيرفورس وان» في أول رحلة مباشرة غير مسبوقة بين إسرائيل والمملكة، ومن المنتظر أن يتناول قضية النفط في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا، ومسألة التطبيع.