جدول امتحانات الدور الثاني 2022.. الأحد المقبل رابعة ابتدائي

تبدأ يوم الأحد المقبل وزارة التربية والتعليم تنفيذ جدول امتحانات الدور الثاني 2022، حيث ستبدأ امتحانات الدورالثاني للصف الرابع الابتدائي 2022 والتي تستمر لمدة 5 أيام.

ووفقا لبيانات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن جدول امتحانات الدور الثاني 2022 للصف الرابع الابتدائي يستمر حتى يوم 21 يوليو الجاري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، وسط تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات في الدور الأول.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الدور الثاني لرابعة ابتدائي، تبدأ الأحد 17 يوليو المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي 21 يوليو الجاري.

جدول امتحانات للدور الثاني 2022 للصف الرابع الابتدائي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022:

- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة اللغة العربية ولمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة نصف.

- يوم الاثنين 18 يوليو امتحان مادة العلوم ولمدة ساعة ونصف، ومادة مهارات مهنية ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الدراسات ولمدة ساعة ونصف، ومادة ict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 20 يوليو امتحان مادة اللغة الإنجليزية ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الرياضيات ولمدة ساعة ونصف.

تقييم امتحانات الدور الثاني 2022 للصف الرابع الابتدائي

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، إنه وفقا للقرار الوزاري بنظام التقييم لـ الصف الرابع الابتدائي، سيكون على النحو التالي:

- تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

- وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة.

- لكل مدرسة امتحان منفصل بها.

- أسئلة تعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.