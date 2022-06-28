جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021 بمديرية تعليم الجيزة

كشف أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي 2022/2021.

امتحانات الدور الثاني من 17 حتى 21 يوليو

وتبدأ امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 17 حتى 21 يوليو لسنوات النقل الابتدائي والاعدادي، والشهادة الاعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو 2022، والصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو 2022 والتعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات خلال الفترة من 17 يوليو حتى 1 أغسطس 2022.

إجراءات احترازية في امتحانات الدور الثاني

وشدد وكيل الوزارة في بيان صحفي اليوم، على مديري عموم الإدارات التعليمية إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأديه الامتحانات ."

وجاءت الجداول على النحو التالي:

أولا: جداول المرحلة الابتدائية:

- الصف الرابع الابتدائى « صباحى – مسائى »

- الصف الخامس الابتدائى « صباحى – مسائى »

- الصف السادس الابتدائى « صباحى – مسائى »

ثانيا: جداول المرحلة الاعدادية

-الصف الأول الاعدادي « صباحى – مسائى »

- الصف الثانى الاعدادي « صباحى – مسائى »

-الصف الثالث الاعدادي « صباحى » وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

ثالثا : جداول المرحلة الثانوى العام

- الصف الأول الثانوي .

- الصف الثانى الثانوى .

- جداول التعليم الفني بالإدارات التعليمية .