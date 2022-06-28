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«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني 2022

كتب:

كريم روماني
06:17 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
لجنة امتحانات - أرشيفية

لجنة امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الدور الثاني لمختلف المراحل التعليمية، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقيا في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة جيدا ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الاستفادة من المنصات التعليمية 

وأكدت المديرية، أن الامتحانات تعقد وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفيما يلي جداول امتحانات الدور الثاني:

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.