«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الدور الثاني لمختلف المراحل التعليمية، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقيا في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة جيدا ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الاستفادة من المنصات التعليمية

وأكدت المديرية، أن الامتحانات تعقد وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفيما يلي جداول امتحانات الدور الثاني: