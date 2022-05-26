جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022.. وطريقة تقييم الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، وسط تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات في الدور الأول.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الدور الثاني لرابعة ابتدائي، تبدأ الأحد 17 يوليو المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي 21 يوليو من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني 2022:

- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة اللغة العربية ولمدة ساعتان ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة نصف.

- يوم الاثنين 18 يوليو امتحان مادة العلوم ولمدة ساعة ونصف، ومادة مهارات مهنية ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الدراسات ولمدة ساعة ونصف، ومادة ict لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأربعاء 20 يوليو امتحان مادة اللغة الانجليزية ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الرياضيات ولمدة ساعة ونصف.

كيفية تقييم طلاب رابعة ابتدائي الدور الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه وفقا للقرار الوزاري بنظام التقييم للصف الرابع الابتدائي:

- تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

- وضع أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة.

- لكل مدرسة امتحان منفصل بها .

- أسئلة تعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.